Украина

Путешествия во время пандемии: как проверить возможность въезда в разные страны

Планируя поездку за границу, прежде всего в Европу, гражданам Украины стоит заранее проверить возможность въезда в определенную страну. Напомним, в Греции по прилету в страну задержали 17 украинцев.

В МИД назвали несколько путей для этого.

Так, соответствующая информация доступна на сайте Министерства внутренних дел, где размещена Интерактивная карта от МИД Украины.

Кроме того, можно воспользоваться системой Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Timatic и сервисом Еврокомиссии Reopen Europe.

Важно также помнить, что наиболее безопасным вариантом является прямой рейс в страну назначения, поскольку транзит в Шенгенской зоне в настоящее время работает плохо.

Украинские дипломаты предупреждают: если поездка в ЕС в настоящее время не является критически важной, то лучше переждать.

Как сообщали «ФАКТЫ», на данный момент одной из украинок, которая вместе с 16 другими гражданами Украины прилетела в Грецию и была задержана в аэропорту Афин, разрешили пересечь границу.



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