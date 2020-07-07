Интервью со звездой

Ольга Сумская: «До сих пор не рискую ходить в салоны красоты, еще до пандемии освоила макияж, маникюр и даже покраску волос»

Когда началась пандемия коронавируса, многие ощутили, будто попали в какой-то фантастический фильм, потому что таких реалий еще не было никогда. Ну кто бы еще год назад поверил в то, что вдруг могут перестать ходить поезда и летать самолеты, что без маски не зайдешь в магазин и метро, что рабочее совещание будет проводиться прямо у вас дома… А как после пандемии может измениться киноиндустрия? Об этом «ФАКТАМ» рассказала народная артистка Украины Ольга Сумская.

«Прабабушка говорила: «Пройдет 50 лет — и мир опутает паутина. Вы захотите съесть чего-то вкусненького, но его не будет»

— Ольга, судя по вашей страничке в Facebook, пандемия не только не замедлила ваш темп жизни, но и ускорила его. Во время карантина вы снялись в фильме «Чатанутые» и признались, что ложитесь спать не раньше 2−3 часов ночи.

— Да, пришлось осваивать новые онлайн-форматы — съемку и интервью. Когда начался карантин, я вдруг почувствовала, как мне не хватает зрителя, потому что без аплодисментов и сцены не ощущаешь пульса жизни, приятного и пусть даже чуть сумасшедшего, но привычного для каждого артиста — когда ты в работе, на репетициях. Что касается ритма жизни, поначалу казалось, что наконец появилось время, чтобы заняться какими-то домашними делами. Но до полок шкафов руки так и не дошли. Зато мы с мужем посадили рядом с домом несколько кустиков картофеля. Просто ради интереса: вырастет ли во дворе многоэтажки в центре города? Думаю, скоро будем собирать урожай.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной

— Ничего себе!

— Я же каждое лето, когда родители ездили на гастроли, проводила в селе у бабушки, так что многое умею: и прополоть огород, и кур покормить, и корову подоить. Тогда у нас не было ни телевизора, ни телефона. Только радиола, по которой мы слушали новости. Моя прабабушка Анастасия, которая родила 16 детей, обладала даром лечить людей и предсказывать. Она еще в 60-х годах говорила: «Детки мои, пройдет 50 лет, и мир опутает паутина. Вы захотите съесть чего-то вкусненького, но его не будет». Так и вышло.

Появилась всемирная сеть — интернет, а овощи и фрукты теперь с ГМО — ни вкуса, ни аромата. Были и другие предсказания, но не хочу пугать, мы уже все и так напуганы.

— Целители в интернете активно предлагают помочь справиться со страхом заражения, боязнью выйти на улицу.

— Фобии возникли у многих людей. Причем они развиваются и усугубляются. Многие обеспокоены тем, что нас ждет в будущем. И мы, артисты, не исключение. Что будет с нашей профессией? Как зрителю преодолеть страх перед заражением, чтобы купить билет в театр или кинотеатр? Рассадить людей в зале в шахматном порядке — не выход. Хорошо бы, чтобы известные бренды поддержали культуру и установили в залах театров и кинотеатров озонаторы, которые обеззараживают воздух. В Европе это уже делается. Ведь высидеть в маске длительное время не каждый человек сможет.

— Снимать кино тоже придется как-то по-новому? Читала, что в Голливуде в интимных сценах будет использоваться компьютерная графика или они вообще будут извлекаться из сценариев.

— Теперь всей съемочной группе прежде всего нужно делать тесты на коронавирус. Так поступают на телевидении, куда меня часто приглашают на ток-шоу в качестве эксперта. И другого выхода нет.

- Ведь именно на съемках Том Хэнкс подхватил коронавирус.

— В том-то и дело. Попадаешь на площадку — и включается страх. Многие по старой привычке лезут обниматься, приходится говорить: «Секундочку, давайте придерживаться правил безопасности». А что делать? Гримеры работают в масках и с защитными пластиковыми экранами. Но меня беспокоит, а делают ли им эти тесты? Мне кажется, это должно быть обязательным условием. На телевидении нам вообще сейчас не делают грим — нужно приходить на съемку уже с макияжем. Максимум — поправят прическу.

— Через пудру ведь тоже, наверное, может передаться вирус, даже если использовать одноразовую кисточку?

— У каждого актера — индивидуальная косметичка. Так было и до коронавируса. И по-другому быть не может. Ведь кроме коронавируса существует немало инфекций. К слову, я до сих пор еще не рискую ходить в салоны. У меня дома есть все даже для шеллака. Еще до пандемии я многое сама освоила — и маникюр, и покраску волос, и макияж.

«Реальность пришла из киномира — и это просто мистика»

— Прочитала, что кинокомпания Disney, несмотря на то что вся отрасль потерпела колоссальные убытки, продолжала платить актерам, хотя они не работали. Ведь собрать звезд заново непросто.

— К сожалению, у нас во время простоя никто из коллег не получал пособия. Жили на какие-то сбережения, давали онлайн-уроки мастерства. Я тоже провожу индивидуальные занятия.

— К слову, анимация — единственный жанр, который во время карантина заметно оживился.

— Да, анимация сейчас развивается, и это хорошо, но так хочется, чтобы живые актеры были не менее востребованы, чем анимационные.

— Говорят, что апокалиптическая тематика после пандемии уже не будет актуальна. Страхов теперь хватает в реальной жизни.

— Действительно, так случилось, что киношная визуализация воплотилась в жизнь. Реальность пришла из киномира — и это просто мистика. Страшно! Думаю, сейчас кино вернется к человеческим отношениям, чувствам — это всегда интересно. Будут востребованы фильмы, которые дарят радость и перспективу. Именно такие картины помогут нам всем преодолеть кризис.

— Не кажется ли вам, что грядет время кинокомедий?

— Важно, чтобы они не были банальными, дешевыми.

— И одноразовыми, которые раз посмотришь — больше не хочется.

— Тут уже речь идет о его величестве сценарии. Очень хочется историй, которые остаются в душе. Талантливо снятый фильм можно смотреть десятки раз, открывая все новые и новые грани. Чтобы картина получилась таковой, в нее нужно закладывать мораль. Сейчас этого практически нет. Снимать динамично и броско — этого недостаточно.

— Съемки фильма-скринлайфа «Чатанутые» (формат, кода действие разворачивается на экранах гаджетов героев. — Ред.) продолжатся?

— Трудно сказать. Это был, скорее, эксперимент. Мы снимались каждый у себя дома. Но актер не может обойтись без оператора — это очевидно. Пандемия учит нас, что каждый должен быть на своем месте. Во всяком деле нужны профессионалы.

«Недавно я создала коллекцию платьев-картин, дебютировав в профессии дизайнера»

— Изменится ли мир после пандемии, с вашей точки зрения?

— Так хочется, чтобы мы вернулись к прежней жизни, но я уже понимаю, что мы живем в новых реалиях. Они вошли как-то в нашу жизнь незаметно. Скажем, цифровая реальность, от которой мы стали зависимы. При этом нужно понимать, что часть населения в нашей стране очень далека от интернета и гаджетов. И что с этим делать? Например, у моей мамы нет смартфона и она им не умеет пользоваться. Безусловно, есть люди, которые в таком возрасте активны в Facebook, хорошо ориентируются во всем этом. Но как быть остальным? Как защитить пожилых людей от беспомощности, в которой они оказались? Дети, напротив, можно сказать, рождаются с гаджетом в руке. Такого разрыва в поколениях, как сейчас, никогда не было. Время сжалось как пружина. И мы не можем предположить, что нас ждет завтра.

— Психологи говорят, что в ближайшие годы станет популярна слэш-карьера, то есть человек будет более стрессоустойчив, если владеет двумя профессиями. Например, журналист, в совершенстве знающий иностранный язык, может зарабатывать переводами, а хореограф — проводить уроки йоги.

— В каждом человеке несколько талантов. Что-то, конечно, доминирует. Но у многих есть «запасной» талант, который может проявиться совершенно неожиданно. Так случилось со мной. В детстве я мечтала отнюдь не о профессии актрисы. Я хотела стать дизайнером. Мои тетради были изрисованы моделями платьев, костюмов, обуви, сумочек. Я мечтала одевать женщин — создавать костюмы к спектаклям и кинофильмам. До сих пор мама хранит мои эскизы. И вот недавно я создала свою коллекцию платьев-картин RIDNA, дебютировав в профессии дизайнера. А вдохновила меня на ее создание известная украинская художница Катерина Билокур. Цветы на ее полотнах напоминают мне мальвы, чернобривцы, майоры из моего детства.

Платья дизайна Ольги Сумской созданы по мотивам творчества украинских художников

Буду популяризировать и современных украинских художников. Кстати, мой папа прекрасно рисовал. Отсюда, видно, и мой интерес. Несколько платьев хочу сделать с принтами по мотивам картин папы. Думаю, это будет интересно. Так вот даже в непростое время открываются новые горизонты. Нужно себя пробовать.

Цветы на платьях-картинах от Ольги Сумской необычайно красивы

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Не унывать и верить в себя, берегите здоровья и овладевайте онлайн-пространством, чтобы быть современными и интересными этому миру.

Ранее о том, что ждет театр и кино, «ФАКТАМ» в рамках проекта «Мир после пандемии» рассказала народная артистка Украины Тамара Яценко. По ее мнению, чтобы прокормить семью, многим артистам придется уйти из профессии.



Фото из альбома Ольги Сумской

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