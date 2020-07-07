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Ольга Сумская: «До сих пор не рискую ходить в салоны красоты, еще до пандемии освоила макияж, маникюр и даже покраску волос»
Когда началась пандемия коронавируса, многие ощутили, будто попали в какой-то фантастический фильм, потому что таких реалий еще не было никогда. Ну кто бы еще год назад поверил в то, что вдруг могут перестать ходить поезда и летать самолеты, что без маски не зайдешь в магазин и метро, что рабочее совещание будет проводиться прямо у вас дома…
А как после пандемии может измениться киноиндустрия? Об этом «ФАКТАМ» рассказала народная артистка Украины Ольга Сумская.
«Прабабушка говорила: «Пройдет 50 лет — и мир опутает паутина. Вы захотите съесть чего-то вкусненького, но его не будет»
— Ольга, судя по вашей страничке в Facebook, пандемия не только не замедлила ваш темп жизни, но и ускорила его. Во время карантина вы снялись в фильме «Чатанутые» и признались, что ложитесь спать не раньше 2−3 часов ночи.
— Да, пришлось осваивать новые онлайн-форматы — съемку и интервью. Когда начался карантин, я вдруг почувствовала, как мне не хватает зрителя, потому что без аплодисментов и сцены не ощущаешь пульса жизни, приятного и пусть даже чуть сумасшедшего, но привычного для каждого артиста — когда ты в работе, на репетициях. Что касается ритма жизни, поначалу казалось, что наконец появилось время, чтобы заняться какими-то домашними делами. Но до полок шкафов руки так и не дошли. Зато мы с мужем посадили рядом с домом несколько кустиков картофеля. Просто ради интереса: вырастет ли во дворе многоэтажки в центре города? Думаю, скоро будем собирать урожай.
— Ничего себе!
— Я же каждое лето, когда родители ездили на гастроли, проводила в селе у бабушки, так что многое умею: и прополоть огород, и кур покормить, и корову подоить. Тогда у нас не было ни телевизора, ни телефона. Только радиола, по которой мы слушали новости. Моя прабабушка Анастасия, которая родила 16 детей, обладала даром лечить людей и предсказывать. Она еще в 60-х годах говорила: «Детки мои, пройдет 50 лет, и мир опутает паутина. Вы захотите съесть чего-то вкусненького, но его не будет». Так и вышло.
Появилась всемирная сеть — интернет, а овощи и фрукты теперь с ГМО — ни вкуса, ни аромата. Были и другие предсказания, но не хочу пугать, мы уже все и так напуганы.
— Целители в интернете активно предлагают помочь справиться со страхом заражения, боязнью выйти на улицу.
— Фобии возникли у многих людей. Причем они развиваются и усугубляются. Многие обеспокоены тем, что нас ждет в будущем. И мы, артисты, не исключение. Что будет с нашей профессией? Как зрителю преодолеть страх перед заражением, чтобы купить билет в театр или кинотеатр? Рассадить людей в зале в шахматном порядке — не выход. Хорошо бы, чтобы известные бренды поддержали культуру и установили в залах театров и кинотеатров озонаторы, которые обеззараживают воздух. В Европе это уже делается. Ведь высидеть в маске длительное время не каждый человек сможет.
— Снимать кино тоже придется как-то по-новому? Читала, что в Голливуде в интимных сценах будет использоваться компьютерная графика или они вообще будут извлекаться из сценариев.
— Теперь всей съемочной группе прежде всего нужно делать тесты на коронавирус. Так поступают на телевидении, куда меня часто приглашают на ток-шоу в качестве эксперта. И другого выхода нет.
- Ведь именно на съемках Том Хэнкс подхватил коронавирус.
— В том-то и дело. Попадаешь на площадку — и включается страх. Многие по старой привычке лезут обниматься, приходится говорить: «Секундочку, давайте придерживаться правил безопасности». А что делать? Гримеры работают в масках и с защитными пластиковыми экранами. Но меня беспокоит, а делают ли им эти тесты? Мне кажется, это должно быть обязательным условием. На телевидении нам вообще сейчас не делают грим — нужно приходить на съемку уже с макияжем. Максимум — поправят прическу.
— Через пудру ведь тоже, наверное, может передаться вирус, даже если использовать одноразовую кисточку?
— У каждого актера — индивидуальная косметичка. Так было и до коронавируса. И по-другому быть не может. Ведь кроме коронавируса существует немало инфекций. К слову, я до сих пор еще не рискую ходить в салоны. У меня дома есть все даже для шеллака. Еще до пандемии я многое сама освоила — и маникюр, и покраску волос, и макияж.
«Реальность пришла из киномира — и это просто мистика»
— Прочитала, что кинокомпания Disney, несмотря на то что вся отрасль потерпела колоссальные убытки, продолжала платить актерам, хотя они не работали. Ведь собрать звезд заново непросто.
— К сожалению, у нас во время простоя никто из коллег не получал пособия. Жили на какие-то сбережения, давали онлайн-уроки мастерства. Я тоже провожу индивидуальные занятия.
— К слову, анимация — единственный жанр, который во время карантина заметно оживился.
— Да, анимация сейчас развивается, и это хорошо, но так хочется, чтобы живые актеры были не менее востребованы, чем анимационные.
— Говорят, что апокалиптическая тематика после пандемии уже не будет актуальна. Страхов теперь хватает в реальной жизни.
— Действительно, так случилось, что киношная визуализация воплотилась в жизнь. Реальность пришла из киномира — и это просто мистика. Страшно! Думаю, сейчас кино вернется к человеческим отношениям, чувствам — это всегда интересно. Будут востребованы фильмы, которые дарят радость и перспективу. Именно такие картины помогут нам всем преодолеть кризис.
— Не кажется ли вам, что грядет время кинокомедий?
— Важно, чтобы они не были банальными, дешевыми.
— И одноразовыми, которые раз посмотришь — больше не хочется.
— Тут уже речь идет о его величестве сценарии. Очень хочется историй, которые остаются в душе. Талантливо снятый фильм можно смотреть десятки раз, открывая все новые и новые грани. Чтобы картина получилась таковой, в нее нужно закладывать мораль. Сейчас этого практически нет. Снимать динамично и броско — этого недостаточно.
— Съемки фильма-скринлайфа «Чатанутые» (формат, кода действие разворачивается на экранах гаджетов героев. — Ред.) продолжатся?
— Трудно сказать. Это был, скорее, эксперимент. Мы снимались каждый у себя дома. Но актер не может обойтись без оператора — это очевидно. Пандемия учит нас, что каждый должен быть на своем месте. Во всяком деле нужны профессионалы.
«Недавно я создала коллекцию платьев-картин, дебютировав в профессии дизайнера»
— Изменится ли мир после пандемии, с вашей точки зрения?
— Так хочется, чтобы мы вернулись к прежней жизни, но я уже понимаю, что мы живем в новых реалиях. Они вошли как-то в нашу жизнь незаметно. Скажем, цифровая реальность, от которой мы стали зависимы. При этом нужно понимать, что часть населения в нашей стране очень далека от интернета и гаджетов. И что с этим делать? Например, у моей мамы нет смартфона и она им не умеет пользоваться. Безусловно, есть люди, которые в таком возрасте активны в Facebook, хорошо ориентируются во всем этом. Но как быть остальным? Как защитить пожилых людей от беспомощности, в которой они оказались? Дети, напротив, можно сказать, рождаются с гаджетом в руке. Такого разрыва в поколениях, как сейчас, никогда не было. Время сжалось как пружина. И мы не можем предположить, что нас ждет завтра.
— Психологи говорят, что в ближайшие годы станет популярна слэш-карьера, то есть человек будет более стрессоустойчив, если владеет двумя профессиями. Например, журналист, в совершенстве знающий иностранный язык, может зарабатывать переводами, а хореограф — проводить уроки йоги.
— В каждом человеке несколько талантов. Что-то, конечно, доминирует. Но у многих есть «запасной» талант, который может проявиться совершенно неожиданно. Так случилось со мной. В детстве я мечтала отнюдь не о профессии актрисы. Я хотела стать дизайнером. Мои тетради были изрисованы моделями платьев, костюмов, обуви, сумочек. Я мечтала одевать женщин — создавать костюмы к спектаклям и кинофильмам. До сих пор мама хранит мои эскизы. И вот недавно я создала свою коллекцию платьев-картин RIDNA, дебютировав в профессии дизайнера. А вдохновила меня на ее создание известная украинская художница Катерина Билокур. Цветы на ее полотнах напоминают мне мальвы, чернобривцы, майоры из моего детства.
Буду популяризировать и современных украинских художников. Кстати, мой папа прекрасно рисовал. Отсюда, видно, и мой интерес. Несколько платьев хочу сделать с принтами по мотивам картин папы. Думаю, это будет интересно. Так вот даже в непростое время открываются новые горизонты. Нужно себя пробовать.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Не унывать и верить в себя, берегите здоровья и овладевайте онлайн-пространством, чтобы быть современными и интересными этому миру.
Ранее о том, что ждет театр и кино, «ФАКТАМ» в рамках проекта «Мир после пандемии» рассказала народная артистка Украины Тамара Яценко. По ее мнению, чтобы прокормить семью, многим артистам придется уйти из профессии.
Фото из альбома Ольги Сумской42
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