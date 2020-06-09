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Михаил Ефремов официально задержан
Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, официально задержан после допроса в полиции.
Как сообщает Telegram-канал, актер задержан по 91 статье УПК РФ на 48 часов. В ближайшее время Ефремова доставят в суд, где изберут меру пресечения. Ранее сообщалось, что актеру грозит 12 лет колонии.
Напомним, что Ефремов устроил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон.
Актера после ДТП отпустили, а водителя фургона Сергея Захарова отвезли в больницу. Ефремов был готов оплатить лечение Захарова, но он скончался в больнице от потери крови.
Позже в крови и моче Ефремова нашли алкоголь и следы наркотиков. Родственники погибшего Захарова требуют максимального наказания для актера.155
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