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Шоу-бизнес

Церемония YUNA-2020 перенесена на 2021 год

13:31 7 июля 2020
YUNA награды

Торжественную церемонию национальной музыкальной премии YUNA, отмечающую за достижения звезд украинского шоу-бизнеса, из-за карантина перенесли на 2021 год. Об этом официально заявили организаторы премии. Имена триумфаторов девятой YUNA объявят в формате онлайн-трансляции 9 июля на официальных страницах премии в соцсетях.

Церемония YUNA состоится в 2021 году и продлится два дня — 30 и 31 марта. «Это будет два разных шоу во Дворце «Украина», — обещают организаторы.

Приобретенные ранее билеты действуют на 30 марта без необходимости обмена. Билет на 31 марта такие зрители смогут приобрести со скидкой 20%.

«Пристально следя за ситуацией с карантином и ограничением на проведение массовых мероприятий, мы поняли: нет никакой гарантии, что церемонию можно будет провести в сентябре, как мы планировали. Здоровье артистов и зрителей для нас превыше всего.

Поэтому 9 июля конверты с именами победителей, которые нам предоставят представители компании Deloitte Ukraine, которая традиционно является гарантом честности голосования, откроют члены нашего Экспертного совета. Это Фагот из ТНМК, продюсер Ирина Горовая, саундпродюсер Вадим Лисица и другие. Все желающие смогут увидеть это в прямом эфире на наших страницах в Facebook и Instagram и на канале в YouTube", — генеральный продюсер премии YUNA Павел Шилько.

Напомним, ранее церемония YUNA 2020 дважды переносилась в связи с карантином — сначала с марта на май, потом на сентябрь. Первых четырех обладателей премии этого года было объявлено на пре-пати в марте.

Также перенесена премия M1 Music Awards также перенесли из-за карантина.

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