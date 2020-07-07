- 13:33 Ошибка лаборатории привела к заражению коронавирусом 19 футболистов
- 13:31 Церемония YUNA-2020 перенесена на 2021 год
- 13:18 На Полтавщине неизвестные подорвали машину «Укрпочты» и скрылись с 2,5 млн гривен: первые детали и фото
- 13:15 Уильям и Гарри оформили "развод": братья разделили деньги фонда своей матери принцессы Дианы
- 13:02 Избили и затолкали в багажник: в Черновцах переполох из-за похищения мужчины
- 13:01 Старейшие в мире сиамские близнецы скончались в возрасте 68 лет
- 12:53 Антициклон Xabi заставит жару отступить: синоптик рассказала о погоде в Украине 8 июля
- 12:50 В Одессе одновременно сожгли два авто одной фирмы
- 12:40 К ослаблению карантина не готовы девять областей Украины: обнародованы свежие данные
- 12:37 Боевики "ДНР" открыли пункт пропуска "Еленовка": на выезд из ОРДО образовалась огромная очередь
- 12:29 Адекватный ответ: на Донбассе ВСУ уничтожили много боевиков и военную технику
- 12:19 Джонни Депп против Эмбер Херд: все подробности скандального судебного процесса
Церемония YUNA-2020 перенесена на 2021 год
Торжественную церемонию национальной музыкальной премии YUNA, отмечающую за достижения звезд украинского шоу-бизнеса, из-за карантина перенесли на 2021 год. Об этом официально заявили организаторы премии. Имена триумфаторов девятой YUNA объявят в формате онлайн-трансляции 9 июля на официальных страницах премии в соцсетях.
Церемония YUNA состоится в 2021 году и продлится два дня — 30 и 31 марта. «Это будет два разных шоу во Дворце «Украина», — обещают организаторы.
Приобретенные ранее билеты действуют на 30 марта без необходимости обмена. Билет на 31 марта такие зрители смогут приобрести со скидкой 20%.
«Пристально следя за ситуацией с карантином и ограничением на проведение массовых мероприятий, мы поняли: нет никакой гарантии, что церемонию можно будет провести в сентябре, как мы планировали. Здоровье артистов и зрителей для нас превыше всего.
Поэтому 9 июля конверты с именами победителей, которые нам предоставят представители компании Deloitte Ukraine, которая традиционно является гарантом честности голосования, откроют члены нашего Экспертного совета. Это Фагот из ТНМК, продюсер Ирина Горовая, саундпродюсер Вадим Лисица и другие. Все желающие смогут увидеть это в прямом эфире на наших страницах в Facebook и Instagram и на канале в YouTube", — генеральный продюсер премии YUNA Павел Шилько.
Напомним, ранее церемония YUNA 2020 дважды переносилась в связи с карантином — сначала с марта на май, потом на сентябрь. Первых четырех обладателей премии этого года было объявлено на пре-пати в марте.
Также перенесена премия M1 Music Awards также перенесли из-за карантина.17
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На Полтавщине неизвестные подорвали машину «Укрпочты» и скрылись с 2,5 млн гривен: первые детали и фото
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.