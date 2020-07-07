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Цветущее Черное море у берегов Одессы показали на фото из космоса
Побережье Черного моря, где этим летом на пляжах в Одесской области появились огромные желто-зеленые пятна, сняли с космоса.
Спутниковую съемку провел Национальный центр управления и испытания космических средств. «Индикатором загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона избран хлорофилл-а, который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах», — говорится в сообщении центра.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», санслужба предупредили об угрозе заражения кишечной палочкой в морской воде на пляжах Одессы и области. Там за последнюю неделю отмечается тенденция к резкому загрязнению морской воды. Причем вода загрязнена не только в пятиметровой зоне купания, а и в 50 метрах от берега. Отмечается, что наиболее небезопасны в этом плане пляжи в курортной зоне Большого Фонтана.280
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?