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Украина

Цветущее Черное море у берегов Одессы показали на фото из космоса

14:19 7 июля 2020
Цветение Черного моря

Побережье Черного моря, где этим летом на пляжах в Одесской области появились огромные желто-зеленые пятна, сняли с космоса.

Спутниковую съемку провел Национальный центр управления и испытания космических средств. «Индикатором загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона избран хлорофилл-а, который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах», — говорится в сообщении центра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», санслужба предупредили об угрозе заражения кишечной палочкой в морской воде на пляжах Одессы и области. Там за последнюю неделю отмечается тенденция к резкому загрязнению морской воды. Причем вода загрязнена не только в пятиметровой зоне купания, а и в 50 метрах от берега. Отмечается, что наиболее небезопасны в этом плане пляжи в курортной зоне Большого Фонтана.

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