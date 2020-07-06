На одесских пляжах запретили купаться: в воде обнаружили кишечную палочку

Общество и люди

Санитарные службы предупредили об угрозе заражения кишечной палочкой в морской воде на пляжах Одессы и области. Результаты отобранных проб показали значительно повышенное содержание этих бактерий.

По данным Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, за последнюю неделю отмечается тенденция к резкому загрязнению морской воды. При этом она не соответствует стандартам не только в ближней, пятиметровой, зоне купания, а и в 50 метрах от берега.

Наиболее небезопасны в этом плане — все пляжи в курортной зоне Большого Фонтана. При этом самым чистым почему-то оказался «Ланжерон», расположенный буквально в центре города. Возможно, воду здесь решили «обезопасить» по причине того, что неподалеку от этого пляжа 5 июля искупался президент Украины Владимир Зеленский, пребывавший с рабочим визитом в регионе.

Также не рекомендуют купаться на пляжах в пгт Затока, селах Грибовка, Сергеевка, Курортное и Большая Балабановка в Одесской области.

«По пяти районам области отобрано 78 проб морской воды. Мы не рекомендуем купание и морское водопользование в селе Грибовка, на пляжах Белгород-Днестровского района, в Затоке, в Сергеевке, в Курортном и в селе Большая Балабановка», — сказала сотрудница областного лабораторного центра МОЗ Украины Елена Варецкая.

Напомним, до этого специалисты неоднократно не рекомендовали, а то и вовсе запрещали водопользование на пляжах из-за загрязнения моря нефтепродуктами, вытекающими из лежащего на пляже «Дельфин» танкера, а также из-за активного цветения морских водорослей…

«Хорошо, президент помог — не словом, а личным примером: не побоялся искупаться в море. Прямо у отеля „Немо“, вместе с руководителем своего офиса Андреем Ермаком. Теперь всем проверяющим остается следить за… здоровьем главы державы и руководителя его офиса. Если ничего не случиться, а мы в это верим, то вопрос разрешен как бы сам собой…» — шутят одесситы.

В понедельник, 6 июля, специалисты провели очередной отбор проб морской воды. Похоже, вполне реальна угроза массового распространения кишечных инфекций отодвинула на второй план даже коронавирус. Так, в ходе сегодняшнего заседания в мэрии городского оперативного штаба отмечалось, что процентный показетель выздоровления от коронавируса в регионе — один из лучших в Украине. По словам вице-мэра Светланы Бедреги, в Одессе с начала эпидемии коронавирус сразил398 человек, 272 из которых уже выздоровели. Таким образом показатель выздоровления составляет 72 процента, тогда как в среднем по Украине — 44 процента.

Тем не менее Мэр Одессы Геннадий Труханов констатировал, что сейчас в специализированной инфекционной горклинбольнице находится рекордное количество больных коронавирусом — 42 человека.

Статистику «кишечных» больных пока не озвучивают.

Вместе с тем, по данным Одесского облцентра Минздрава, за прошедшие сутки в Одессе выявили 13 новых пациентов с коронавирусом.

«Это больше, чем было в предыдущие дни. При этом в области обнаружили 5 новых пациентов с COVID-19. В инфекционной больнице на 6 июля три человека находятся в тяжелом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции легких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 43 пациента находятся в состоянии средней тяжести», — сообщили в центре.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Затоке к берегу прибило множество дохлых уток. Предполагают, что причиной гибели птиц могло стать отравление морской воды ядовитыми веществами из-за «цветения» моря.



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