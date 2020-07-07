26.80 / 27.06 30.02 / 30.53
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россия перебросила на Донбасс десятки грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники

14:28 7 июля 2020
Российский грузовик

Украинская разведка продолжает фиксировать поставку Россией вооружения и ГСМ оккупационным войскам на Донбассе, которая осуществляется через неконтролируемые Украиной участки границы. Напомним, в начале июня автоколонна грузовиков скрытно въехала на территорию Украины с территории России в неподконтрольном районе Луганской области.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, за период с 15 июня соединениям и частям Первого и Второго «армейских корпусов» в Донецке и Луганске были доставлены около 4,5 тысяч тонн горючего и более 20 грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом военного назначения.

Кроме того, отдельными колоннами на Донбасс была перемещена бронетехника, восстановленная на ремонтных заводах российского ВПК.

Напомним, за минувшие сутки, 6 июля, на Донбассе бойцы подразделений Объединенных сил ответным огнем уничтожили восьмерых оккупантов и две самоходные артиллерийские установки противника, а перед этим бойцы 24-й ОМБр уничтожили систему видеонаблюдения боевиков.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Российский грузовик

Россия перебросила на Донбасс десятки грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники

Цветение Черного моря

Цветущее Черное море у берегов Одессы показали на фото из космоса

Поле

«Слуги народа» приготовили неприятный сюрприз для мелких землевладельцев

Ронни и Донни Гэлион

Старейшие в мире сиамские близнецы скончались в возрасте 68 лет (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер