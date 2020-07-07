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Россия перебросила на Донбасс десятки грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники
Украинская разведка продолжает фиксировать поставку Россией вооружения и ГСМ оккупационным войскам на Донбассе, которая осуществляется через неконтролируемые Украиной участки границы. Напомним, в начале июня автоколонна грузовиков скрытно въехала на территорию Украины с территории России в неподконтрольном районе Луганской области.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, за период с 15 июня соединениям и частям Первого и Второго «армейских корпусов» в Донецке и Луганске были доставлены около 4,5 тысяч тонн горючего и более 20 грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом военного назначения.
Кроме того, отдельными колоннами на Донбасс была перемещена бронетехника, восстановленная на ремонтных заводах российского ВПК.
Напомним, за минувшие сутки, 6 июля, на Донбассе бойцы подразделений Объединенных сил ответным огнем уничтожили восьмерых оккупантов и две самоходные артиллерийские установки противника, а перед этим бойцы 24-й ОМБр уничтожили систему видеонаблюдения боевиков.107
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