Украина

Россия перебросила на Донбасс десятки грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники

Украинская разведка продолжает фиксировать поставку Россией вооружения и ГСМ оккупационным войскам на Донбассе, которая осуществляется через неконтролируемые Украиной участки границы. Напомним, в начале июня автоколонна грузовиков скрытно въехала на территорию Украины с территории России в неподконтрольном районе Луганской области.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, за период с 15 июня соединениям и частям Первого и Второго «армейских корпусов» в Донецке и Луганске были доставлены около 4,5 тысяч тонн горючего и более 20 грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом военного назначения.

Кроме того, отдельными колоннами на Донбасс была перемещена бронетехника, восстановленная на ремонтных заводах российского ВПК.

Напомним, за минувшие сутки, 6 июля, на Донбассе бойцы подразделений Объединенных сил ответным огнем уничтожили восьмерых оккупантов и две самоходные артиллерийские установки противника, а перед этим бойцы 24-й ОМБр уничтожили систему видеонаблюдения боевиков.

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