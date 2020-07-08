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Ляшко назвал условие своего выдвижения в мэры Киева
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, не исключает своего выдвижения в мэры Киева на предстоящих местных выборах (ведь за идеей якобы стоит сам президент Владимир Зеленский) и даже готов ради этого уволиться из Министерства здравоохранения.
Об этом он сказал в интервью «BBC Украина».
По словам Ляшко, баллотирование в мэры столицы и работа на посту главного санитарного врача — это не сочетаемые вещи.
«Я готов с уверенностью оставить должность, если я почувствую, что все работает и система готова реагировать на опасности», — пояснил он.
Ляшко надеется, что на выборах его поддержит президент Владимир Зеленский. Он считает, что такая поддержка обеспечит ему стопроцентный успех. Ляшко еще не обсуждал такую возможность с главой государства.
Главный санврач отметил, что не собирается баллотироваться в мэры без партии, а также рассказал, что у него есть своя команда.
Однако, Ляшко может не пойти на выборы мэра Киева, если не получит поддержку народных депутатов или президента.
Напомним, Ляшко и ранее не исключал возможности выдвижения в мэры Киева. В то же время желающих принять участие в мэрской гонке в «Слуге народа» достаточно — президенту Зеленскому даже предлагали устроить «праймериз, на которых кандидаты могли бы представить свои программы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на волне популярности у украинцев Виктор Ляшко начал подумывать о выдвижении своей кандидатуры в президенты Украины. Но затем (очевидно, после реальной оценки своих шансов), заявил, что это была всего лишь шутка, и он сомневается, что украинцы будут помнить о нем в 2029 году.2
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