Выдвинуть Ляшко на выборы мэра Киева от "Слуги народа" предложил Зеленский, — СМИ

Украина

После того, как в команде «слуг народа» нашлось множество желающих сесть в кресло мэра Киева, соратники Зеленского решили обсудить нестандартный шаг. Предлагается выдвинуть на выборы в столице не политика, а специалиста медицинской отрасли, конкретно — главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Как сообщает РБК-Украина, оригинальная идея с Ляшко-кандидатом принадлежит президенту Зеленскому. Во всяком случае об этом утверждают источники в окружении главы государства.

В местных выборах готов участвовать еще один известный медик — главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Главврач уже заявил, что готов баллотироваться в мэры родного Днепра, если получит поддержку Зеленского.

Напомним, ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко нашел позитивы в том, чтобы выдвигать на местные выборы кандидатов не из политики. Так, например, среди положительных сторон Ляшко депутат называет хорошую узнаваемость, высокий уровень доверия, профессионализм в своей сфере и непричастность к политическим скандалам.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter