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Может быть коллапс системы здравоохранения: в Минздраве назвали реальное число заболевших коронавирусом
Предположения украинских инфекционистов о том, что официальная статистика может «утаивать» реальное количество инфицированных коронавирусом в Украине, подтвердил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
В интервью «BBC Украина» он заявил, что число заболевших COVID-19 может достигать 150 тысяч — такие цифры показывает математическое моделирование. При этом Министерство здравоохранения в среднем выявляет около 35% больных.
На вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром пандемии коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.
«Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов», — подчеркнул он.
Ляшко пояснил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения.
«Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы», — добавил главный санврач.
Напомним, готовность Украины ко второй волне пандемии коронавируса оценил министр здравоохранения Максим Степанов.
Кроме того, подготовку ко второй волне пандемии коронавируса уже начало правительство по поручению президента Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро 7 июля в Украине было официально зарегистрировано 49 607 случаев COVID-19. Выздоровели уже 22 193 украинца, а жертвами болезни стали 1283 человека.
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