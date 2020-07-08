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Происшествия

Дело об отдыхе Порошенко на Мальдивах: бывшему пограничнику объявили подозрении

10:37 8 июля 2020
ГБР

Бывшего руководителя военной части Госпогранслужбы подозревают в незаконном пропуске через государственную границу Украины семьи пятого президента Украины Петра Порошенко, когда они летели на отдых.

Речь идет о приказе, который бывший пограничник дал своим подчиненным в январе 2018 года. Тогда Порошенко с семьей отправлялся в отпуск на Мальдивы. В ГБР утверждают, что пограничники пропустили семью Порошенко вне существующего пункта пропуска.

Сейчас следователи ГБР проверяют причастность подозреваемого и других руководителей Госпогранслужбы и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу бывших высокопоставленных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пунктов пропуска.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде содержания под стражей на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, еще больший скандал в обществе вызвал январский отпуск президента Зеленского в Омане, который представляли то официальным визитом, то поездкой за счет жены президента.
При этом сам Владимир Зеленский не увидел параллелей своего оманского отпуска с отпуском Порошенко на Мальдивах.

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