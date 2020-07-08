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Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа свои миллионы
Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, попавшая недавно в скандал из-за посещения закрытого монастыря, похвасталась победой в суде в деле против бывшего мужа Игоря Вдовина. Она доказала, что в 2008 году действительно передала ему 3 млн долларов на строительство объекта в Астрахани. Он убедил Волочкову, что сможет на этом заработать, продав квартиры на берегу Волги.
«Ты всегда можешь принять решение о продаже принадлежащих тебе квартир по максимально выгодной цене, а в случае каких-либо рисков я обязуюсь выкупить у тебя эти квартиры по цене приобретения плюс 30 процентов годовых», — на таких условиях договорились бывшие супруги.
Но за 12 лет Волочкова не увидела ни денег, ни квартир, строительство заморожено.
«Я понимаю, что даже если мне придется продать те квартиры, которые построены, но с нарушением срока и спустя 10 лет, то с учетом инфляции я не получу и трети тех денег, которые я отдавала в долг человеку, который клятвенно обещал мне вернуть их через год с процентами. Вот все эти годы и сейчас бывший муж живет припеваючи на мои деньги и на те самые проценты, которых мне хватало бы на жизнь. Так поступают альфонсы и непорядочные люди, у которых отсутствует совесть», — написала Волочкова.
Стоит отметить, что живых денег она так и не получила.
Ранее Волочкова пожаловалась, что с ее банковской карты были списаны все деньги, якобы суммы были сняты по решению суда за долги.29
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