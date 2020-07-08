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В Одессе возле важного объекта нашли взрывчатку: что произошло (фото)
В Одессе, где ранее задерживали торговцев оружия из зоны ООС, СБУ обнаружила тайник с боеприпасами у важных энергетических объектов города.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, боеприпасы в тайнике хранил военнослужащий ВСУ, который их похитил и планировал продать.
«Оперативники спецслужбы задокументировали продажу злоумышленником двух гранат Ф-1 и РГД-5», — говорится в сообщении.
Всего из тайника извлекли:
- 4,9 кг тротила;
- 17 гранат РГД-5;
- 11 гранат Ф-1;
- 2 мины.
«По заключению экспертов, в случае неконтролируемой детонации средств поражения создавалась угроза обесточивания нескольких районов области», — добавили в СБУ.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Черниговщине сотрудники спецслужбы пресекли деятельность бывшего военного, хотевшего наладить сбыт гранат местному криминалитету.66
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!