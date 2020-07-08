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Происшествия

В Одессе возле важного объекта нашли взрывчатку: что произошло (фото)

13:45 8 июля 2020
Гранаты

В Одессе, где ранее задерживали торговцев оружия из зоны ООС, СБУ обнаружила тайник с боеприпасами у важных энергетических объектов города.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, боеприпасы в тайнике хранил военнослужащий ВСУ, который их похитил и планировал продать.

«Оперативники спецслужбы задокументировали продажу злоумышленником двух гранат Ф-1 и РГД-5», — говорится в сообщении.

Всего из тайника извлекли:

  • 4,9 кг тротила;
  • 17 гранат РГД-5;
  • 11 гранат Ф-1;
  • 2 мины.

«По заключению экспертов, в случае неконтролируемой детонации средств поражения создавалась угроза обесточивания нескольких районов области», — добавили в СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Черниговщине сотрудники спецслужбы пресекли деятельность бывшего военного, хотевшего наладить сбыт гранат местному криминалитету.

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