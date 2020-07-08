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Украина

Суд обязал прокуроров открыть еще одно дело по "пленкам Ермака"

15:52 8 июля 2020
Судейский молоток

В связи со скандалом с так называемыми «пленками Ермака», обнародованными народным депутатом Украины Гео Леросом, Печерский районный суд города Киева обязал Офис Генерального прокурора открыть еще одно уголовное производство. Ранее суд обязал НАБУ начать расследование по поводу скандальных записей.

Об этом сообщает юридическая компания Миллер. «Ранее в интересах Гео Лероса в Офис генпрокурора было подано заявление о совершении главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком уголовного преступления, которое заключается в заведомо ложном сообщении о преступлении. ОГП так и не было инициировано открытие производства, что побудило к обращению с жалобой в суд», — отмечают в компании и добавляют, что суд удовлетворил жалобу адвоката Маси Найема на бездействие уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шевченковский районный суд г. Киева решил, что полиция должна открыть дело по заявлению брата главы Офиса президента Дениса Ермака против адвоката Маси-Мустафа Найема.

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Суд обязал прокуроров открыть еще одно дело по "пленкам Ермака"

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