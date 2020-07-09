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"Большая стройка – 2": Зеленский пообещал создать в следующем году 100 объектов культуры
Заключивший выгодную сделку на 13,5 млн грн президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году в Украине будет продолжена программа «Большая стройка» с акцентом на объектах культуры.
Об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, передает Укринформ.
«Я хочу сразу анонсировать — в этом году мы начали программу „Большая стройка“ и, кроме дорог, у нас 100 садиков, 100 стадионов, 100 школ. Это не значит, что в следующем году мы не будем строить, это — начало. В следующем году у нас есть вторая часть этой программы — это 100 культурных объектов», — заявил Зеленский.
«Мы будем поддерживать особенно такие города, как Черновцы, где есть историческое наследие по всей стране», — добавил президент.
Напомним, что с 1 марта в Украине стартовал проект «Большая стройка», который предусматривает не только масштабное дорожное строительство, но и строительство социальной инфраструктуры. 23 июня Зеленский создал Координационный совет по реализации программы «Большая стройка».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на провозглашаемые инициативы и вроде бы полезные начинание, доверие к президенту Украину менее чем за год упало вдвое. Об этом свидетельствуют данные соцопросов. На конец июня 2020 года количество украинцев, которые не одобряют действия и заявления Зеленского (45%), впервые стало больше тех, кто относится с одобрением. Причем в мае эти цифры составляли 47% (одобряют) и 37% (не одобряют). Однако Владимир Зеленский продолжает оставаться самым рейтинговым политиком в Украине и при проведении президентских выборов одержал бы победу.16
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