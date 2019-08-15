Украина

Отчитался? Главреда "Эха Москвы" засекли вместе с пресс-секретарем Путина после визита в Киев

В сеть попала фотография встречи в Москве главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, в последнее время зачастившего в Киев после пятилетнего перерыва, с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Не исключено, что Венедиктов лично решил отчитаться перед Песковым, а значит, и Владимиром Путином, о результатах своей поездки в Украину. Например, о том, как восприняли его заявления о планах отрыть в нашей стране представительство «Эха Москвы», что вызвало резонанс в обществе. И о жесткой реакции Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, представители которого дали однозначный ответ руководителю массмедиа страны-агрессора.

Ранее в сети в шутку предположили, что Венедиктов может быть «посланником Кремля» — человеком, передающим позицию Путина Зеленскому. Впрочем, в каждой шутке есть таки доля шутки.

Не является тайной и то, что Алексей Венедиктов дружит с Дмитрием Песковым. Правда, главред «Эха Москвы» признавался, что они редко пересекаются. А тут такая неформальная встреча.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время июльского визита в Киеве Венедиктов передал для украинского президента Владимира Зеленского письмо от матери главреда «РИА Новости-Украина» Килилла Вышинского, которому инкриминируют госизмену.

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