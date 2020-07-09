Украина

Полковник российской спецслужбы Игорь Егоров, которого считают куратором задержанного по подозрению в госизмене генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, руководил боевиками на Донбассе.

В СБУ опубликовали телефонные разговоры Егорова с другим российским офицером по поводу боевых действий на Донбассе. Они, в частности, обсуждали обстрелы боевиками позиций ВСУ и сбитые украинские самолеты.

«С лета 2014 года Егоров под позывным „Эльбрус“ координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок», — сообщают в украинской спецслужбе и добавляют, что он лично присутствовал на оккупированной территории и перенаправлял группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

«Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбиванию российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины», — добавили в СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Bellingcat не исключают, что полковник ФСБ Игорь Егоров с позывным «Эльбрус», участвовавший в боевых действиях на Донбассе, мог быть причастен к катастрофе на Донбассе малайзийского самолета «Боинг 777» (рейс MH17) в июле 2014 года.

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