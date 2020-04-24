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Куратор Шайтанова может быть причастен к катастрофе MH17 на Донбассе: в Bellingcat раскрыли детали
По информации международной группы журналистов-расследователей, куратор украинского генерала-предателя Валерия Шайтанова полковник ФСБ Игорь Егоров с позывным «Эльбрус», участвовал в боевых действиях на Донбассе и мог быть причастен к катастрофе на Донбассе малайзийского самолета «Боинг 777» (рейс MH17) в июле 2014 года. Об этом сообщает Bellingcat.
Российские ФСБ и ГРУ пребывают в состоянии «холодной войны» за влияние на оккупированных территориях. Об этом свидетельствуют и перехваты разговоров о сбитии МН17 над оккупированным Донбассом. Отмечается, что на восток Украины были посланы российские спецподразделения для борьбы друг с другом. Куратор от ФСБ, который в июле 2014 года находился в Луганске, был известен под позывным «Эльбрус».
Расследователи Bellingcat выяснили, что в разговоре от 16 июля 2014 года (накануне сбития самолета MH17) боевик спрашивает у своего товарища, встречался ли он уже с командиром «Эльбрусом». Тот отвечает, что знает «Эльбруса» еще по «событиям в Крыму» и называет его бойцом подразделения «Вымпел» ФСБ по имени Игорь.
Также упоминается, что Игорь «Эльбрус» имеет недостатки речи. Их можно услышать и на опубликованных СБУ записях его разговоров с Шайтановым. Из разговора боевиков следует, что «Эльбрус» появился на Донбассе непосредственно перед сбитием малайзийского лайнера МН17 из российского «Бука».
Ранее сообщалось, что в Центре спецопераций «СБУ» нашли еще одного «подопечного» ФСБ.
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