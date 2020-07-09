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В России назвали условия проведения саммита в Нормандском формате в августе
В России отреагировали на заявление вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который не исключил проведения саммита лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) в августе 2020 года.
Так, замглавы администрации Путина Дмитрий Козак не видит оснований для новой встречи президентов стран Нормандского формата, в очередной раз «кивая» на Украину. Мол, наша страна не выполняет решения предыдущего саммита «нормандской четверки», состоявшегося в Париже в конце 2019 года. Об этом он заявил в интервью «ТАСС».
«Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра — демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное», — заявил Козак и добавил, что встреча четырех лидеров возможна при условии «выполнения решений предыдущего саммита».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после встречи советников лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине Козак посетовал, что договорится с Украиной по «особому статусу Донбасса» не удалось.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..