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На пляжах в Киеве нашли кишечную палочку: где лучше не купаться
В Киеве, как и на курортах Одесской области, есть водоемы, где вода не отвечает санитарным нормам.
Как сообщают в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, пробы воды по состоянию на начало июля показали:
- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки на пляжах «Венеция», «Веселка», «Райдуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предмистна Слободка», «Тельбин», «Центральный», «Троещина» и «Чорторий»;
- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж «Тельбин»;
- наличие мелких водорослей и запаха — пляж «Галерный»;
- водородный показатель — пляжи «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Передмистна Слободка» и «Центральный»;
- биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи «Венеция», «Детский», «Молодежный», «Передмистна Слободка», «Райдуга», «Тельбин», «Троещина», «Чорторий», «Вербный» и «Пуща-Водица».
«Исследованы проб воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений», — утверждают в службе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», побережье Одесской области, где цветет Черное море, сняли из космоса.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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