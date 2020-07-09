Общество и люди

На пляжах в Киеве нашли кишечную палочку: где лучше не купаться

В Киеве, как и на курортах Одесской области, есть водоемы, где вода не отвечает санитарным нормам.

Как сообщают в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, пробы воды по состоянию на начало июля показали:

превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки на пляжах «Венеция», «Веселка», «Райдуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предмистна Слободка», «Тельбин», «Центральный», «Троещина» и «Чорторий»;

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж «Тельбин»;

наличие мелких водорослей и запаха — пляж «Галерный»;

водородный показатель — пляжи «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Передмистна Слободка» и «Центральный»;

биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи «Венеция», «Детский», «Молодежный», «Передмистна Слободка», «Райдуга», «Тельбин», «Троещина», «Чорторий», «Вербный» и «Пуща-Водица».

«Исследованы проб воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений», — утверждают в службе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», побережье Одесской области, где цветет Черное море, сняли из космоса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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