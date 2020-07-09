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Известного "авторитета" по кличке "Дед" выдворили из Украины на 15 лет

14:37 9 июля 2020
Криминальный авторитет Дед

Из Украины с запретом въезда на территорию нашей страны в течение 15 лет выдворили «авторитета» по кличке «Дед», из-за которого в мае этого года произошел переполох в Закарпатье. Уроженца Армении, который собрался контролировать преступные группы региона, задержали в конце апреля этого года.

Однако через несколько дней он сбежал от правоохранителей в Николаевской области. Позже его нашли уже на Днепропетровщине.

Как сообщают в МВД, 55-летнего иностранца неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательство и принудительно выдворяли за пределы Украины, однако он возвращался. Чтобы не попасться правоохранителям, он каждые три-четыре дня менял место жительства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Украины выдворили «вора в законе» по кличке «Тенго Гальский», которому решением суда запрещен въезд на территорию нашей страны в течение 23 лет.

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