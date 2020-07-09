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Украина

Жара готовится взять реванш: синоптик спрогнозировала погоду до конца недели

15:37 9 июля 2020
Харьковский ботсад, 7.07.2020

Пятница, 10 июля, ознаменуется приходом антициклона Xabi, потому практически на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода. Тем не менее, отметила в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, во второй половине дня 10 июля в западных областях Украины снова ожидаются дожди с грозами.

Температура воздуха в ночь на 10 июля составит +12-+19 градусов, днем — +24+29 градусов, а на юге местами до +30 градусов.

Прогноз погоды на 10 июля

В Киеве погода в пятницу будет практически идеальной, как для лета. Осадков не ожидается, максимальная температура воздуха составит +26-+27 градусов.

В субботу и воскресенье столбики термометров в столице поднимутся до +30-+32 градусов, а на остальной территории страны максимальная температура воздуха достигнет +33 градусов. Локальные дожди возможны только на западе, а на западе Украины, где разгорается скандал вокруг выплаты компенсации за уничтоженные паводком дома, снова ожидаются грозовые ливни.

Прогноз на воскресенье, 12 июля

Читайте также «Дожди с грозами и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».

Фото garden.kharkov.ua

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