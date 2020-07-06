Украина

На Прикарпатье разгорается скандал вокруг компенсации для пострадавших от наводнения

Возник скандал по поводу компенсаций, которые положены пострадавшим от паводка на Прикарпатье.

Как сообщает ТСН, государство выделило Ивано-Франковской области на ликвидацию последствий стихии 480 миллионов гривен, почти половина из которых уйдет на компенсации. Однако потерпевшие жалуются на несправедливое распределение денег.

Так, в райцентре Галич вода из Днестра затопила почти 600 дворов. При этом лишь 129 из них горсовет определил нуждающимися в компенсации. Пострадавшие дома классифицировали по трем категориям. На полностью разрушенные выделяется по 300 тысяч гривен компенсации. Для требующих капитального ремонта — 50 тысяч гривен. Большинство зданий отнесены к третьей категории, для которой выделяется по 20 тысяч. Люди говорят, что это очень мало, так как требуется восстанавливать потолки и полы, покупать мебель и технику.

Потерпевшие требуют, чтобы их дома повторно обследовала комиссия, так как предыдущие документы о причиненном ущербе составлялись в спешке. Тем временем в горсовете говорят, что не успевают сформировать новые комиссии.

В интервью «ФАКТАМ» заместитель директора Украинского гидрометеорологического института кандидат географических наук Юрий Набиванец назвал причину паводка в Западной Украине.

Фото: «Бабель»

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