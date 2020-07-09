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Украина

Суд в Киеве открыл дело о "незаконности" поездок украинцев в Россию по загранпаспортам

15:47 9 июля 2020
Загранпаспорт

В Окружном административном суде Киева таки открыли производство по делу об обжаловании постановления Кабинета министров, которым выезд украинцев в Россию разрешался исключительно по заграничным паспортам.

Как сообщают в ОАСК, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 18 декабря 2019 года «О действие отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией».

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 21 июля 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно постановлению Кабмина, с 1 марта 2020 граждане Украины не могли пересекать государственную границу с Россией на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении ребенка. В то же время согражданам, ранее выехавшим за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, разрешалось вернуться в Украину по этим документам.

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