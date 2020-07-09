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Вместо газонов — грядки: миллионерша Камалия копается в огороде и строит курятник (фото, видео)
Певица Камалия, помимо конного спорта, на который ежемесячно тратит тысячи долларов, нашла себе новое необычное хобби. Жена миллионера Мохаммада Захура увлеклась домашним хозяйством, на газонах разбила грядки с луком, помидорами редиской и земляникой, сама копается в огороде и заканчивает строительство курятника на территории своего роскошного особняка. Новое увлечение Камалии едва не довело мужа до инфаркта.
«Овощи мы сажали осторожно, чтобы наш папа не сразу заметил, как мы испортили его газон! Конечно, у меня есть помощники, но главные — это мои дочери!», — рассказала Камалия. Она сняла ролик, в котором провела экскурсию по своему хозяйству, показала собственноручно выращенную клубнику и землянику.
«Но огород — это не всё! Мы заканчиваем строительство курятника! Девочки просят завести ещё и козу… Но боюсь, со всей этой живностью мне придется переселяться куда-то в лес!» — пошутила Камалия.
Напомним, своим домашним хозяйством ранее хвасталась певица Оля Полякова. У нее не только грядки, но и куры, козы. Огород и ферму она завела для детей, а сейчас развернула масштабы.284
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».