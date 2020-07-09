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В Киеве из инфекционного отделения больницы сбежал совершенно голый пациент (фото)
Из столичной больницы № 9 сбежал обнаженный пациент. Ранее во Львовской области поймали сбежавшего из колонии убийцу.
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба муниципальной стражи, к дежурному наряду охраны обратились медики, которые попросили вернуть пациента, сбежавшего из инфекционного отделения.
Сотрудникам муниципальной стражи пришлось привлечь специалистов, так как беглый пациент вел себя неадекватно — он был совершенно голым и отказывался одеться. Был возмущен также тем, что ему пытались оказать первую помощь.
Ранее сообщалось, что в Черниговском СИЗО двое несовершеннолетних заключенных, находившихся под следствием за совершение тяжких преступлений, решились на дерзкий побег — они напали на сотрудника следственного изолятора, избили его и забрали ключи от камеры.281
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