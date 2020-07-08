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На Львовщине поймали сбежавшего из колонии убийцу
В среду, 8 июля, ночью в полицию Львовской области поступила информация о том, что в одной из исправительных колоний, расположенных в Дрогобычском районе, отсутствует осужденный, который находился на участке социальной реабилитации. Ранее сообщалось о ЧП в Чернигове: в СИЗО подростки избили надзирателя, украли ключи и попытались сбежать.
— К поиску беглеца приступили сотрудники полиции района и работники колонии. На протяжении часа они общими усилиями задержали в Дрогобыче осужденного и вернули его в исправительное учреждение, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.
По факту следователи Дрогобычского районного отдела полиции открыли уголовное производство по статье «Побег с места лишения свободы», которая предусматривает заключение на срок до пяти лет.
Как сообщают местные СМИ, беглец — 37-летний житель Тернополя — за совершенное убийство был приговорен к 10 годам тюрьмы. В исправительной колонии отбывал наказание с 2013 года. Что его толкнуло к побегу, пока не известно, по этому поводу в колонии намерены провести проверку.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о побеге заключенных из колонии на Житомирщине. Тем временем Министерство юстиции планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала.
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