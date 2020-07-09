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Известный клуб исключен из украинской премьер-лиги (фото)
Львовские «Карпаты» официально исключены из числа участников отечественной премьер-лиги. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ).
«Присудить ФК „Карпаты“ Львов технические поражения со счетом 0:3 в матчах 24-го и 29-го туров против „Мариуполя“ за неявку на матчи без уважительной причины. Исключить ФК „Карпаты“ Львов из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины. Засчитать ФК „Карпаты“ Львов в оставшихся матчах технические поражения, а командам-соперницам — технические победы», — приводится текст решения на официальном сайте УАФ.
Напомним, что львовские «Карпаты», неизменно выступающие в высшем дивизионе страны с сезона-2006/2007, дважды отказывались ехать в Мариуполь (расстояние от столицы Галичины — около 1300 км) на матчи чемпионата Украины, ссылаясь на отсутствие денег. В то же время руководство «львов» попало в громкий скандал, когда президент «Руха» выступил с публичными обвинениями, что «зелено-белые» финансово стимулируют команды, играющие против одного из лидеров первой лиги.
Отметим, что «Карпаты» после паузы, связанной с карантином, провели лишь один матч в чемпионате, сыграв вничью с земляками из «Львова» (1:1). Три же матча «львов» ранее были перенесены из-за массовой вспышки коронавируса внутри команды.
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