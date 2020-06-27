Спорт

В субботу, 27 июня, матчами в Киеве, Луцке и Харькове стартовал 28-й тур украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 28-й тур

27 июня (суббота)

1—6 места

«Колос» (Коваливка) — «Александрия» — 2:1 (Лысенко, 20, 29 — Ковалец, 47).

«Шахтер» — «Заря» — 0:0.

«Шахтер»: Пятов, Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Алан Патрик, Соломон (Коваленко, 59), Тете (Марлос, 59), Коноплянка (Тайсон, 58), Фернандо (Мораес, 63).

7—12 места

«Карпаты» (Львов) — «Львов» — 1:1 (Деда, 61 — Сабино, 36). На 42-й минуте удален Хахлев («Карпаты»).

«Колос» и «Александрия» подходили к очному поединку, имея за плечами не самые радужные серии. Коваливцы перед визитом команды из Кировоградской области проиграли семь матчей подряд в рамках национального первенства, а бронзовые призеры прошлого сезона уходили с поля на щите в трех последних поединках премьер-лиги, существенно отстав от третьей строчки.

В первом тайме лучше свои моменты использовали коваливцы. Дублем отличился воспитанник киевского «Динамо» Владимир Лысенко — сначала нападающий мастерски реализовал выход один на один с вратарем, а затем не без помощи рикошета замкнул прострел партнера с правого фланга. Вскоре после возобновления игры Кирилл Ковалец завершил свой слаломный проход точным ударом из центра штрафной, сократив отставание до минимума.

После этого моменты отличиться были у обеих команд. У «Колоса» хет-трик мог оформить Лысенко, но не реализовал выход один на один с голкипером, а Парамонов пробил головой рядом со штангой. У противоположных ворот дубль мог записать на свой счет Ковалец, но непостижимым образом с нескольких метров не смог замкнуть прострел партнера с левого фланга. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу коваливцев, которая фактически поставила крест на «бронзовых» амбициях команды Владимира Шарана.

Донецкий «Шахтер» в статусе чемпиона вышел на матч против «Зари» в экспериментальном составе. И если в первом тайме «горняки», за игрой которых преданные болельщики могли смотреть через популярный сервис удаленной конференц-связи Zoom, больше владели преимуществом, то после перерыва уже инициатива перешла к подопечным Виктора Скрипника. Несмотря на то, что наставник «Шахтера» Луиш Каштру в итоге выпустил всех основных исполнителей, среди которых Марлос, Тайсон и лучший бомбардир чемпионата Жуниор Мораес, забить «горнякам» так и не удалось. Впрочем, как и сопернику — в итоге нулевая ничья, которая сыграла явно не в пользу «Зари», ведущей борьбу за второе место.

Видеообзор первого тайма

Львовские «Карпаты», которые после возобновления чемпионата не провели ни одного поединка в связи с массовым заражением коронавируса в команде, сыграли вничью в западном дерби с одноименным клубом. Отметим, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией во Львовской области матч проходил в Луцке.

Первый тайм явно не удался номинальным хозяевам. На 36-й минуте бразилец Сабино отобрал мяч на чужой половине поля и решился на удар издали — потревожить голкипера он не имел шансов, но вмешался рикошет, после которого мяч залетел совсем не в тот угол, где его ожидал вратарь. А перед самым перерывом «львы» остались в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку с поля досрочно ушел чемпион мира в составе сборной Украины U-20 полузащитник Хахлев.

Впрочем, даже в меньшинстве «Карпаты» смогли отыграться — Деда головой замкнул подачу партнера с правого фланга, тем самым не позволив новому наставнику «Львова» Георгию Цецадзе стартовать в чемпионате Украины с победы.

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 72 очка (28 матчей);

2. «Динамо» — 55 (27);

3. «Заря» — 53 (28);

4. «Десна» — 49 (27);

5. «Александрия» — 43 (28);

6. «Колос» — 29 (28);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34 (26);

8. «Мариуполь» — 30 (26);

9. «Ворскла» — 26 (26);

10. «Олимпик» — 23 (26);

11. «Львов» — 23 (28);

12. «Карпаты» — 15 (24).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»), Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виталий Буяльский («Динамо»).

Также в рамках 28-го тура в воскресенье, 28 июня, будут сыграны следующие матчи: «Мариуполь» — «Днепр-1», «Десна» — «Динамо», «Ворскла» — «Олимпик».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой» перенесли из Львова в Харьков.

Фото ФК «Шахтер»

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