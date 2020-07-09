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Мир

Канада ввела полный запрет на импорт животных из Украины после скандала с гибелью щенков

20:27 9 июля 2020
Щенок в клетке

Канада официально запретила импорт щенков из Украины после массовой гибели животных на борту самолета «Международных авиалиний Украины». Соответствующее сообщение распространила пресс-служба правительства Канады со ссылкой на решение Агентства по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA).

«После расследования, проведенного агентством по поводу значительной партии щенков с Украины, агентство решило отменить разрешение на импорт любых щенков для продажи младше 8 месяцев из Украины», — говорится в сообщении, которое цитирует ТСН.

В CFIA заявляют, что решение основано на результатах расследования возможного несоблюдения импортных требований, в частности проблемами с благосостоянием животных.

Запрет будет действовать по крайней мере до тех пор, пока канадская сторона не убедится, что украинская сторона выполняет все условия импорта и придерживается международных стандартов для обеспечения безопасной перевозки животных.

Напомним, после инцидента в «Междуанародных авиалиниях Украины» заявили об отстранении руководителя Дирекции по грузовым перевозкам и логистике.

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Канада ввела полный запрет на импорт животных из Украины после скандала с гибелью щенков

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