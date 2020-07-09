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"Зеленский здесь вообще ни при чем": военные объяснили, зачем вычерпывали лужи бутылками
Военные объяснили получившую скандальную известность уборку на территории 204-й Севастопольской бригады тактической авиации в Луцке, которую журналисты связали с прибытием в регион президента Владимира Зеленского.
Как заявил в комментарии Суспільному старший офицер отделения морально-психологического обеспечения Андрей Тюренков, военные готовились к ремонту дороги, а перед этим осушали ее.
«Их (ямы, — Авт.) необходимо было осушить перед тем, как засыпать, чтобы не утрамбовывать в воде этот асфальт. Поэтому своими силами военнослужащие воинской части провели данную работу», — сказал офицер.
Таким образом, лужи убрали за полчаса.
Напомним, в сети показали видео из военной части.
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