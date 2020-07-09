26.84 / 27.06 30.13 / 30.61
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Зеленский здесь вообще ни при чем": военные объяснили, зачем вычерпывали лужи бутылками

22:57 9 июля 2020
Скандальная уборка

Военные объяснили получившую скандальную известность уборку на территории 204-й Севастопольской бригады тактической авиации в Луцке, которую журналисты связали с прибытием в регион президента Владимира Зеленского.

Как заявил в комментарии Суспільному старший офицер отделения морально-психологического обеспечения Андрей Тюренков, военные готовились к ремонту дороги, а перед этим осушали ее.

«Их (ямы, — Авт.) необходимо было осушить перед тем, как засыпать, чтобы не утрамбовывать в воде этот асфальт. Поэтому своими силами военнослужащие воинской части провели данную работу», — сказал офицер.

Таким образом, лужи убрали за полчаса.

Напомним, в сети показали видео из военной части.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Передумал: Зеленский решил попользоваться госдачей в Конча-Заспе, которую до выборов хотел «отдать детям»

Передумал: Зеленский решил попользоваться госдачей в Конча-Заспе, которую до выборов хотел "отдать детям"

Перегруженная фура

6500 евро за 22 тонны лишнего веса: в Украине выписали рекордный штраф за перегруженную фуру

Олег Винник

«Я только начинаю чувствовать вкус жизни»: Олег Винник рассказал, как отметит 47-й день рождения

врач Евгений Дубровский

Человек, иммунитет которого сразу обезвредил коронавирус, может не заметить заражения, — врач

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер