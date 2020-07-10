- 01:57 Наев рассказал, откуда ВСУ ждут наступления российских войск
- 01:25 Где Крым?! «Райффайзен Банк Аваль» заставили извиниться за карту Украины без аннексированного полуострова
- 00:45 Ветеран АТО после ранения научился ходить: эмоции мамы растрогали сеть
- 09.07 23:50 Мечтал, чтобы закончилась война: стало известно имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 8 июля
- 09.07 23:25 В Тернополе ослабили карантин: что теперь разрешено горожанам
- 09.07 22:57 "Зеленский здесь вообще ни при чем": военные объяснили, зачем вычерпывали лужи бутылками
- 09.07 22:37 Передумал: Зеленский решил попользоваться госдачей в Конча-Заспе, которую до выборов хотел "отдать детям"
- 09.07 21:55 Маршрутка без тормозов устроила массовое ДТП в центре Днепра
- 09.07 21:52 Стало известно, где «Шахтер» сыграет ответный матч Лиги Европы с «Вольфсбургом»
- 09.07 21:24 6500 евро за 22 тонны лишнего веса: в Украине выписали рекордный штраф за перегруженную фуру
- 09.07 21:02 В Сербии запустили фейки об участии "наемников из Украины" в массовых беспорядках в стране
- 09.07 20:52 В Киеве меняют маршруты городского транспорта (карта)
Наев рассказал, откуда ВСУ ждут наступления российских войск
Отрицающий возможность скорого нападения российских войск на Украину командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев все же признал, что ВСУ рассматривают несколько сценариев возможной агрессии Российской Федерации по всему периметру украинско-российской государственной границы, а также на админграницах с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Право на власть».
«ВСУ рассматривается несколько сценариев по всему периметру границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Мы рассматриваем даже действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно», — заявил он.
По словам командующего, соответствующие органы военного управления ВСУ, в том числе и командование ООС, постоянно готовятся к адекватным действиям в ответ на вероятную агрессию.
«Наша задача — сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии отбить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю. Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективны и качественно подготовлены», — отметил Наев.
Напомним, что командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что командование Военно-морских сил Украины не исключает новой агрессии со стороны России. Российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в интервью «ФАКТАМ» высказал уверенность, что Кремль не отказался от проекта «Новороссия», по которому Россия может получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.10
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Передумал: Зеленский решил попользоваться госдачей в Конча-Заспе, которую до выборов хотел "отдать детям"
Где Крым?! «Райффайзен Банк Аваль» заставили извиниться за карту Украины без аннексированного полуострова
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..