- 09:24 Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: онлайн-трансляция
- 09:20 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:19 В Украине за сутки от коронавируса выздоровело более тысячи человек
- 09:13 Ушел из жизни меценат Игорь Понамарчук
- 08:50 Мэр Сеула перед смертью оставил записку, где извинился перед родными за то, что «причинил им боль»
- 08:43 Готов ли Путин к вторжению в Украину? В России озвучили прогноз
- 08:15 Бессимптомные пациенты передают коронавирус, но только при близком контакте, — врач
- 08:12 Опаснее коронавируса: Китай заявил об эпидемии загадочной пневмонии в Казахстане
- 07:56 «Александрия» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 30-го тура чемпионата Украины
- 07:53 В Днепре произошло жуткое смертельное ДТП: фото с места аварии
- 07:32 «Даже в жару дети не испытывают жажды, и это опасно»: на прямой линии «ФАКТОВ» врач-педиатр
- 07:08 Грозовые дожди и жара: синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели
В Украине за сутки от коронавируса выздоровело более тысячи человек
По состоянию на утро пятницы, 10 июля, в Украине количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось еще на 819 человек. Днем ранее было зафиксирована 810 заболевших.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество выздоровевших украинцев — 1016 человек одолели COVID-19.
Что же касается новых заболевших за сутки, то среди них 67 детей и 65 медиков. В больницу попали 214 человек. 18 пациентов умерли.
По-прежнему «пальму первенства» по новым заболевшим удерживают Киев (118 случаев), обогнавший Закарпатскую (112 случаев) и Львовскую (82 случая) области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 10 июля, в Украине подтверждены 52 043 случая заболевания COVID-19.70
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».