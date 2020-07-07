Беременная Alyosha заинтриговала дуэтом с 7-летним сыном (видео)

Шоу-бизнес

Певица Alyosha, которая вот-вот родит третьего ребенка, показала, чем занимается со старшим сыном. 7-летний Роман по примеру родителей занимается музыкой и поет вместе с мамой.

Alyosha с сыном исполнили строчки новой песни «Аларм-аларм, єднання двох карм». Мальчик повторял за мамой манеру исполнения и интонации.

«Аларм! Уже скоро нечто интересное для вас», — заинтриговала певица под видео.

Напомним, в конце июля или в начале августа в семье Alyosha и Тараса Тополи появится третий ребенок, это будет девочка.

Ранее певица показала внушительный животик в бассейне.

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