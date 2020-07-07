- 11:37 Подозревают в госизмене: в Москве задержали советника Рогозина
- 11:12 В Польше подожгли хостел, в котором жили украинские заробитчане: детали и фото происшествия
- 11:03 Ольга Сумская: «До сих пор не рискую ходить в салоны красоты, еще до пандемии освоила макияж, маникюр и даже покраску волос»
- 10:53 В Луцке умер молодой патрульный, попавший в аварию на служебном авто
- 10:45 «Обнуление» сроков Путина: посол США указал на угрозу для Украины
- 10:34 Украина открыла пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью
- 10:28 «Динамо» — «Ворскла»: где смотреть онлайн финал Кубка Украины
- 10:21 Не ранее декабря: в ЕС дали прогноз по срокам полного открытия границ
- 10:13 Доллар дешевеет, а евро дорожает: что происходит с курсом валют в Украине 7 июля
- 10:06 На Киев надвигается мощная гроза: что делать и как себя вести
- 10:00 Касается каждого: как Минздрав под руководством Степанова сливает реформу, подставляя президента
- 09:59 В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не попало в человека: впечатляющее видео
Беременная Alyosha заинтриговала дуэтом с 7-летним сыном (видео)
Певица Alyosha, которая вот-вот родит третьего ребенка, показала, чем занимается со старшим сыном. 7-летний Роман по примеру родителей занимается музыкой и поет вместе с мамой.
Alyosha с сыном исполнили строчки новой песни «Аларм-аларм, єднання двох карм». Мальчик повторял за мамой манеру исполнения и интонации.
«Аларм! Уже скоро нечто интересное для вас», — заинтриговала певица под видео.
Напомним, в конце июля или в начале августа в семье Alyosha и Тараса Тополи появится третий ребенок, это будет девочка.
Ранее певица показала внушительный животик в бассейне.7
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...