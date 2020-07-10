Происшествия

Масштабное ДТП под Киевом: возле Чайки столкнулись пять авто (видео)

В сеть выложили видео масштабного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в районе Чайки под Киевом. Ранее на Новообуховской трассе в ДТП разорвало легковушку.

Как передает «Киев Опертивный», на трассе столкнулись сразу пять автомобилей. На месте ЧП находилось несколько машин медиков.

«Есть пострадавшие. Информация уточняется. На месте возник затор», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 10 июля в Днепре произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen Crafter с Ford Focus. Двое пассажиров легковушки погибли на месте, а водителя госпитализировали.

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