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А у нас крепостное право? Зеленскому предложили ввести налог на выезд за границу
Президенту Зеленскому на встрече с бизнесом в Черновцах сделали интересное предложение — ввести своеобразный налог за выезд «заробитчан» за границу. Напомним, одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского было возвращение работающих за границей украинцев домой.
Скандал спровоцировал глава Территориального отделения Ассоциации налогоплательщиков в Черновицкой области Игорь Мисевич.
По его словам, перед выездом украинцы должны возмещать государству расходы на свое обучение и социальное обеспечение.
Отметим, что свою инициативу он озвучил и в нарушение всех карантинных ограничений, — сняв маску. При этом остальные участники встречи остались в индивидуальных средствах защиты.
Пользователи сети резко отреагировали на инициативу бизнесмена, призвав его подсчитать и сумму уплаченных налогов в бюджет и в пенсионный фонд.
«Я выехала за границу после 50. И где мои налоги в Пенсионный фонд, например?», — задала вопрос Светлана Шульц.
Тем временем пользовательница с ником «Гора Борусовка Голгофа» указала, что именно из-за таких «мудрых» чиновников люди вынуждены ехать за границу, так как власти боятся взять на работу кого-то более умного и образованного, чем они сами.
«Все, что происходит в нашем государстве, это что-то вроде того, как в психиатрической больнице пациенты решили поиграть в игру „Монополия“. У них игра, а у нас жизнь», — эмоционально написала женщина.
Напомним, заробитчан за границей ждут и неприятности — так в Польше недавно подожгли хостел, в котором они проживали, а в Германии украинских дальнобойщиков жестоко избили.212
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