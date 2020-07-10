Украина

Дождь и +14: синоптик рассказала, каким регионам не повезет с погодой на выходных

В субботу, 11 июля, в Украине, в основном, будет жаркая (+ 28 + 33 градуса) и сухая погода — грозы вероятны лишь в западных областях, где в воскресенье, 12 июля, резко похолодает.

«Паршивому поросяті й у Петрівку холодно», — цитирует пословицу синоптик Наталья Диденко и добавляет, что 12 июля, на Петра и Павла, температура воздуха на западе Украины снизиться до + 14 + 20 градусов, там пройдут сильные грозовые дожди.





«Также 12 июля дожди с грозами во второй половине дня пройдут в Житомирской, Киевской, Черниговской областях, а также в Крыму и Приазовье. На остальной территории будет сухо и жарко — до + 29 + 33 градусов», — прогнозирует синоптик.

Что же касается погоды в столице, то в субботу ожидается жаркая погода — до + 30 + 32 градусов. В воскресенье будет прохладнее на несколько градусов — до + 28 + 29 градусов. Во второй половине дня возможен дождь с грозой. А в понедельник, 13 июля, в Киеве ожидается существенное похолодание.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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