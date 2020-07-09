Здоровье и медицина

«Даже в жару дети не испытывают жажды, и это опасно»: на прямой линии «ФАКТОВ» врач-педиатр

Жаркие дни — опасны для взрослых, но особенно для маленьких детей. У них часто случается перегрев организма.

— Малыш играл, бегал и прыгал — и вдруг поведение резко изменилось: стал капризным, возбужденным или, наоборот, вялым, апатичным, — объясняет столичный педиатр с большим стажем работы, кандидат медицинских наук Галина Ермолова. — Это две стороны перегрева. В жару у маленьких детей нарушается мозговое кровообращение, повышается внутричерепное давление. Маленькие дети пьют мало воды. Центр жажды в головном мозге еще полностью не сформирован, поэтому они не испытывают жажды. Мама должна предлагать ребенку попить. Воду, компот или разведенный сок, причем в безопасной стеклянной бутылке.

В жару голову ребенка лучше прикрыть панамкой, а не кепкой или косынкой. Важно, чтобы между донышком головного убора и макушкой была воздушная прослойка примерно 2,5—3 сантиметра. Это убережет головной мозг от перегрева.

— Какие симптомы теплового удара?

— Малыши не потеют (потовые железы начинают функционировать в период полового созревания), но могут покрыться испариной — через расширенные поры выделяется жидкая часть плазмы. У ребенка учащается сердцебиение, может нарушиться дыхание. Оно становится реже, иногда напоминает всхлипы. Волосы становятся влажными.

— Маска способствует перегреванию ребенка?

— Да, она закрывает часть лица, усиливает тепловое воздействие. Малыш дышит теплым и влажным воздухом. А маска, изготовленная из синтетической ткани, еще и электризуется, что усиливает спазм капилляров. Это приводит к увеличению отечности слизистой рта и носа.

Суживаются дыхательные пути, уменьшается глубина дыхания, а значит, организм усваивает меньше кислорода. Японские педиатры выступают против масок у малышей до двух лет. Доказано, что это увеличивает риск теплового удара и нагрузку на сердце.

— Как помочь малышу?

— Напоить водой. Помахать газетой или салфеткой, чтобы обдуло прохладным воздухом. Положить на лоб влажную салфетку, обтереть водой ручки, ножки, шею. Голову малыша следует опустить вниз. Если состояние не улучшается, вызвать скорую помощь.

Чем опасна жара для малышей? Как помочь им без потерь пережить знойные дни? Что делать, если ребенок отказывается от еды? Какие процедуры можно делать дома? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 13 июля, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит педиатр кандидат медицинских наук Галина Семеновна Ермолова. Звоните по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 23 июля

Ранее врач-невролог Владимир Костенко объяснил читателям «ФАКТОВ», что надо делать, чтобы пережить жаркие дни с минимальным ущербом для здоровья.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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