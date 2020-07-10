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Украина

Грозовые дожди и жара: синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели

7:08 10 июля 2020
Лилии в Киевском ботаническом саду

На территории Украины снова установилась сухая и жаркая погода, которая стала следствием прихода антициклона Xabi, тем не менее дожди готовятся вернуть свое — 11 июля осадки ожидаются в Закарпатье, на Львовщине, Ровенщине и на Волыни, а в воскресенье, 12 июля, сухой останется только Надднепрянщина. Об этом свидетельствует прогноз Украинского Гидрометцентра.

В пятницу, 10 июля, на всей территории страны будет умеренно жарко — до +31 градуса тепла (до этой отметки столбики термометров поднимутся в Ужгороде и Херсоне), а юго-западный ветер практически повсюду будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. В Киеве последний день рабочей недели ознаменуется температурой в 26−28 градусов и небольшой облачностью.

Прогноз погоды на 10 июля

В субботу, 11 июля, на запад Украины вернутся дожди с грозами, тем временем на Луганщине, которая переживает последствия масштабного лесного пожара, снова установятся экстремальные +32 градуса тепла.

Прогноз погоды на 11 июля

В воскресенье, 12 июля, грозовой фронт захватит Буковину, Виннитчину, Ровенщину и Житомирщину, дневные температуры в этих регионах снизятся до +16-+21 градусов (в Виннице и Житомире — до +26-+29 градусов), а на востоке страны дождей ждут на Харьковщине и Луганщине. Там температура воздуха может достигать +35 градусов.

Прогноз погоды на 12 июля

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные в Киеве, а народный синоптик Леонид Горбань озвучил «ФАКТАМ» новый долгосрочный прогноз погоды на июль.

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