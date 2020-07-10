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В Кремле рассказали, поздравлял ли Порошенко Путина с днем России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее заявивший, что «не располагает информацией» на счет вхождения оккупированных территорий украинского Донбасса в состав РФ, не подтвердил обмена поздравлениям между Владимиром Путиным и пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году.
«Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению», — цитирует Пескова «ТАСС».
По словам Пескова, ему неизвестно о телефонных разговорах Путина и Порошенко, в которых бы звучали такие поздравления.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о якобы поздравлении Порошенко Путиным в прямом эфире заявила «слуга народа» Ирина Верещук, сославшаяся на публикации, в которых цитировался пресс-секретарь Путина.
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