"Нанотехнологии": сеть рассмешили крымские сосиски с бумагой

Общество и люди

В аннексированном Крыму на днях купили охотничьи сосиски с бумагой внутри. А жители оккупированного Донецка приобрели сосиску в тесте, в которой ползали черви.

Фото колбасных изделий из Сак, купленных в магазине «Мясной двор», в Twitter опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

В сети появились возмущенные и ироничные комментарии.



Ранее «ФАКТЫ» писали, что делать украинцам, если в магазине продали испорченные продукты. Некоторые особенности существуют, если некачественный товар был приобретен через интернет-магазин.

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