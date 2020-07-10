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"Нанотехнологии": сеть рассмешили крымские сосиски с бумагой
В аннексированном Крыму на днях купили охотничьи сосиски с бумагой внутри. А жители оккупированного Донецка приобрели сосиску в тесте, в которой ползали черви.
Фото колбасных изделий из Сак, купленных в магазине «Мясной двор», в Twitter опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.
В сети появились возмущенные и ироничные комментарии.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что делать украинцам, если в магазине продали испорченные продукты. Некоторые особенности существуют, если некачественный товар был приобретен через интернет-магазин.
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