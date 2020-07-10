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В Закарпатье СБУ пресекла деятельность провенгерских агитаторов
В Закарпатье контрразведка СБУ пресекла деятельность группы местных жителей, собиравших подписи в поддержку петиции, направленной на нарушение территориальной целостности Украины. Ранее в Запорожье правоохранители выявили группу сепаратистов, которые пропагандировали идеи «русской весны».
Сотрудники спецслужбы Закарпатской области в ходе операции выяснили, что представители иностранных организаций использовали украинцев, проживающих в регионе, для сбора подписей под заявлением отменить условия Трианонского мирного договора. Согласно этому договору в 1920 году от Королевства Венгрии отошли территории, в том числе, часть земель современной Закарпатской области.
Некоторые представители Венгрии, по данным СБУ, намеревались обжаловать в международных судах результаты Трианонского мирного договора и для этого привлекли украинцев, которые распространяли среди жителей Закарпатской области специальные анкеты, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Организатору анкетирования следователи СБУ сообщили о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций, сообщили в СБУ.
Напомним, осенью 2018 года в Украине разгорелся скандал, когда в сети всплыло видео о раздаче венгерских паспортов в консульстве в Берегово. Тогда Украина не исключала, что может применить санкции по отношению к консулу Венгрии.
В рамках грядущей административно-территориальной реформы в Закарпатской области может появиться особый Береговский район.
Подробно о том, как это отразится на всей Украине в материале «ФАКТОВ»: «Повторит ли Закарпатье судьбу Крыма и Донбасса, или зачем Украине отдельный „венгерский“ район».
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