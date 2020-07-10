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Мир

Россия вводит новое обязательное требование для въезжающих в страну иностранцев

18:28 10 июля 2020
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Россия, которая занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса, с 15 июля возобновляет авиасообщение с другими странами.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, полеты будут разрешены в страны, где уровень заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек за последние две недели, передает «Медуза».

Иностранцы, прибывающие в РФ, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за трое суток до прилета. Граждане России смогут сделать такой анализ уже по прибытии.

С 18 марта в России был ограничен въезд для иностранцев и лиц без гражданства. По приезде в РФ нужно было соблюдать 14-дневный карантин.

Напомним, Украина возобновила международное авиасообщение с 15 июня. При въезде в Украину из «красных зон» (страны, где эпидемиологическая ситуация хуже) — обязательна самоизоляция, обсервация и установка приложения «Дій вдома». При въезде из стран «зеленой зоны» самоизоляция не нужна. Проверить, в какую зону входит страна, можно по интерактивной карте МИД.

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