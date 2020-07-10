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"Его судьбой никто не интересуется": что нового в деле похищенного на админгранице с Крымом украинского военного
Похищенный в конце мая на админгранице с аннексированным Крымом украинский военнослужащий Евгений Добринский останется в тюрьме до 1 сентября.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 10 июля отклонил апелляционную жалобу защиты Добринского, которая просила изменить меру пресечения в отношении него на более мягкую.
Адвокат Добринского Ислям Велиляев рассказал, что у арестованного мама — инвалид первой группы, слепая. Она находится на иждивении сына. И Добринский просил дать ему возможность заботиться о ней.
Но суд, по словам адвоката, не принял доводы защиты во внимание и оставил ранее назначенную меру пресечения.
Адвокат рассказал, что смог пообщаться с украинским военным до и после суда.
«Чувствует он себя хорошо, удовлетворительно. Находится он в спецблоке под видеонаблюдением. В камере — два человека. Его сокамерник тоже гражданин Украины и с ним у него никаких проблем нет. Кроме его близких родственников (Добринского — Авт.), с материковой части Украины его судьбой никто не интересуется», — цитирует «Крым. Реалии» слова адвоката.
Напомним, ранее подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца арест украинского военного Евгения Добринского, похищенного в конце мая у Чонгара. Позже о его задержании заявила российская ФСБ. Против украинского военного возбуждено уголовное дело «о незаконном пересечении границы России».18
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