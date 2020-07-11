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Поднялся на космосе: Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
Передумавший поддерживать на президентских выборах Канье Уэста американский предприниматель и пионер в развитии космоса Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
Об этом говорится в сообщении агентства Bloomberg.
По данным агентства, в пятницу состояние Маска выросло на $ 6,1 млрд в связи с ростом акций его компании Tesla на 11%. Теперь его состояние оценивается в $ 70,5 млрд. По данным рейтинга, состояние Баффета, расположившегося на 10 строчке рейтинга, в пятницу составило $ 69,2 млрд.
Главе Tesla также удалось обогнать основателя корпорации Google Сергея Брина, занявшего 8 положение в рейтинге с $ 70,4 млрд, и владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани, который расположился на 9 строчке с $ 70,2 млрд.
По данным агентства, в тройке лидеров находятся глава американской корпорации Amazon Джефф Безос ($ 189 млрд), один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс ($ 116 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг ($ 93 млрд).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск продал в июне один из своих особняков в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов. Ранее предприниматель пообещал избавиться от всей своей недвижимости, чтобы посвятить свою жизнь «Марсу и Земле». «Собственность только отягощает», — заявил эксцентричный миллиардер.23
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