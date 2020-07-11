Украина

Жара до +34 и грозовые дожди: чего украинцам ждать от погоды в выходные

В выходные в Украине установится сухая и жаркая погода, которая стала следствием прихода антициклона Xabi. Однако запад страны снова накроют дожди и грозы.

Осадки ожидаются в Закарпатье, Буковине, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. Такой прогноз дает Укргидрометцентр.

В субботу, 11 июля, дожди и грозы возможны на западе Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе будет + 27-+29, на юге и востоке воздух прогреется до +30, в Крыму ожидается 31 градус тепла.

В Киеве осадки не ожидаются, будет жарко и солнечно.

В воскресенье, 12 июля, грозовые дожди возможны на западе и местами на севере, скорость ветра — около 10 метров в секунду. На западе температура воздуха снизится до отметки +18 — +20 и будет повышаться в сторону восточных областей и юга, где местами воздух прогреется до 33 градусов тепла.

Напомним, ранее народные синоптики прогнозировали, что нынешнее лето будет жарким, с дождями и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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