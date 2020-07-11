- 09:08 Медикам удалось спасти ребенка с Киевщины, которого укусила неизвестная ядовитая змея
- 08:39 Зеленский хочет вернуть докарантинные большие зарплаты чиновникам: законопроект уже в Раде
- 08:30 В Украине продолжают продавать туры в закрытые для украинских туристов страны: как не потерять деньги
- 08:10 Янукович отметил юбилей: гостей заставили сдать тест на COVID-19
- 08:07 По автомобилю «Укрпочты» стреляли из гранатомета: подробности дерзкого ограбления на Полтавщине
- 07:50 Боевики на Донбассе активизировали обстрелы: 10 июля один боец ВСУ погиб, трое ранены
- 07:32 Полиция разыскала девушек, громивших вагон поезда на Днепропетровщине: как их наказали
- 07:15 Жара до +34 и грозовые дожди: чего украинцам ждать от погоды в выходные
- 06:50 Неотвратимость правосудия: стало известно, как будут действовать суды в период деоккупации Крыма и Донбасса
- 06:25 Готовьтесь к "протестам" и кибератакам: генерал США рассказал, как начнется вторжение войск Путина в Украину
- 05:50 Поднялся на космосе: Илон Маск обогнал Баффетта в рейтинге миллиардеров
- 04:45 Смогут присоединиться другие страны: в иске Нидерландов к России по делу МН17 отмечен важный момент
Зеленский хочет вернуть докарантинные большие зарплаты чиновникам: законопроект уже в Раде
В повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоится 13 июля, внесли законопроект, в котором предлагается снять установленные ранее ограничения зарплат чиновников на период карантина.
В документе предлагается, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.
Распоряжение спикера о проведении внеочередного заседания опубликовано на сайте Рады.
Напомним, 13 апреля Рада приняла изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (минимальная зарплата 4723 гривен).
Аналогичное решение приняли и в правительстве для руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»116
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
По автомобилю «Укрпочты» стреляли из гранатомета: подробности дерзкого ограбления на Полтавщине (фото, видео)
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!