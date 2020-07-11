Украина

Зеленский хочет вернуть докарантинные большие зарплаты чиновникам: законопроект уже в Раде

В повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоится 13 июля, внесли законопроект, в котором предлагается снять установленные ранее ограничения зарплат чиновников на период карантина.

В документе предлагается, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

Распоряжение спикера о проведении внеочередного заседания опубликовано на сайте Рады.

Напомним, 13 апреля Рада приняла изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (минимальная зарплата 4723 гривен).

Аналогичное решение приняли и в правительстве для руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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