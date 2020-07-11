Остались только тлеющие очаги: спасатели укротили масштабный пожар на Луганщине

Происшествия

В Луганской области продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля 2020 года вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В 17 ч. 40 мин. 9 июля пожар был локализован. Ориентировочная площадь пройденная огнем составила около 5 тыс. га. По состоянию на 07 ч. 11 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины», — говорится в сообщении.

Работы по ликвидации тлеющих очагов проходят на территории Боровского и Песчаного лесничеств. Всего к ликвидации пожара привлечены 720 человек и 198 единиц техники, из них от ГСЧС — 535 человек личного состава и 106 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники.

Как писали «ФАКТЫ», пострадавшие от пожаров в Луганской области уже на следующей неделе смогут получить компенсации.

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