Спасателям удалось локализовать масштабный пожар на Луганщине

Происшествия

Спасателям по состоянию на 17:40 9 июля удалось локализовать лесной пожар на территории лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области, сократив площадь чрезвычайной ситуации до трех очагов тления.

По информации пресс-службы ГСЧС Украины в Facebook, угрозы распространения огня нет.

Как сообщали «ФАКТЫ», лесной пожар возник 6 июля вблизи села Осколоновка. Из-за сильного ветра, который постоянно менял направление, пламя распространилось на хвойный лес в районе сел Капитаново, Вороново и Смоляниново. Жертвами огня, охватившего 50 га, стали пятеро местных жителей.

Сельчан решили приравнять к пострадавшим от паводка в Карпатах и выплатить аналогичную компенсацию.



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