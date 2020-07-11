В России заговорили о признании "ДНР"-"ЛНР": какую игру затеял Кремль

Украина

На днях бывший так называемый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай заявил, что «республики Донбасса», фактически являющиеся частью РФ, скоро станут таковыми и юридически. Однако его слова тут же дезавуировало российское руководство. Замглавы путинской АП Дмитрий Козак, которого называют куратором Кремля по украинскому направлению, заявил, что «на государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались». А бывший генерал КГБ/ФСБ, а ныне сенатор РФ Владимир Джабаров подчеркнул: «Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы… Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины».

Несмотря на это, один из ближайших сподвижников Путина, представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов вдруг заявил: «В Украине создано еще два государства». Пока МИД Украины ожидает от России объяснений слов этого хоть и пожилого, но до сих пор очень влиятельного лица. Вряд ли многоопытный Грызлов допустил оговорку и вслух выразил не афишируемое, но явное желание Кремля. Скорее всего, эти слова — посыл. Для кого и о чём, «ФАКТАМ» рассказал политолог Владимир Воля:

— Думаю, что пока Россия играет этой темой. Два дня назад в ответ на заявление Бородая о готовности принять «ДНР» в Россию они сказали, что вступление «ЛДНР» в состав России даже не обсуждалось. Понятно, что этот вопрос обсуждался, но они это никогда не признают. И я не исключаю, что заявление Грызлова с намеком на «самостоятельность» «ЛНР» и «ДНР» могли быть жестом, которым пытаются смягчить в информационном плане недовольство лидеров этих образований и части российского электората, поддерживающего сепаратизм в Украине: чтобы заявления российского руководства не выглядели так, что Кремль их «сливает». По логике событий, выглядит так, что Грызлов попытался смягчить заявления российских официальных лиц для формирования общественного мнения.

С другой стороны, я не исключаю, что Грызлов попытался вести игру намёками. Мол, если Украина откажется от выполнения минских соглашений в том виде, какие они сейчас, то возможно признание «ЛНР» и «ДНР» Россией. Мы можем только предполагать, что они думают, но то, что ведётся какая-то политическая игра, — однозначно.

— А насколько вероятно, что это был «звоночек» о возможном выходе России из минского процесса и последующего признания ею недореспублик? После которого РФ заявит, что это не гражданская, как она сейчас утверждает, и не российско-украинская, как это понимают у нас, а межгосударственная война — Украины с «ЛНР» и «ДНР».

— Нужно понимать два обстоятельства. Первое: это нормы международного права, признанные всеми участниками международного сообщества — всеми государствами-членами ООН. Согласно этим нормам, конфликт, который даже если и был когда-то внутренним, по своей природе, то с августа 2014 года имеет все четкие признаки вмешательства Российской Федерации. По большому счету, речь идет об эффективном контроле Россией вот этих образований — «ЛНР» и «ДНР», — и захваченных ими территорий. Тут, в частности, для международного мнения, международного права важен процесс, который проходит сейчас по сбитому малайзийскому «Боингу». В котором расследование уже подтвердило участие российского оружия в войне на территории Украины.

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Второе: эти два образования, подконтрольные России, не будут признаны нормами международного права, другие государства их не признают в качестве независимых государств. Следовательно, нормы международного права к сепаратистским «ЛДНР» не будут применимы и войну на Донбассе нельзя будет квалифицировать как межгосударственный конфликт Украины и «ЛДНР».

Для выхода из минских соглашений, по большому счету, России не обязательно отказываться от них или говорить, что Украина их не выполняет. На самом деле, эти соглашения — лишь один из форматов, используемых для урегулирования конфликта на Донбассе. Если кто-то откажется от них — это будет отказом только от одного из инструментов по урегулированию. Но сам конфликт от этого ни исчезнет и не изменит своей квалификации.

Поэтому игра России — лишь манипуляции, при помощи которых она пытается выставить конфликт на Донбассе то гражданской войной в Украине, то (возможно, в будущем) межгосударственным конфликтом Украины и «ЛДНР». Нет государств «ЛНР» и «ДНР». Их правильно квалифицировать как территории, контролируемые сепаратистскими организациями. Которые в свою очередь находятся под эффективным контролем РФ, поддерживаются ею вооружением, боеприпасами, финансами и т. д. И это не зависит от того, выходит кто-то из минских соглашений или не выходит.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников высказал мнение, что оккупированные ныне территории Донбасса россиянам не интересны. Россия не рассматривает ОРДЛО даже как колонию и не осуществляет там никаких инвестиционных проектов. Поэтому вряд ли можно говорить о вероятности включения оккупированных территорий в состав России.

Фото: info/uk/news

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